Лозанна, Швейцария, 9 декабря, 2021, 02:58 — ИА Регнум. Гуманитарную помощь в размере $560 тысяч получит от Международного олимпийского комитета (МОК) олимпийское движение Афганистана. Об этом сообщил глава всемирной организации Томас Бах 8 декабря на пресс-конференции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM МОК

По его словам, указанный вопрос согласован с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившим власть в республике. Бах также отметил, что МОК помог выехать из Афганистана более чем 300 членам олимпийского сообщества страны. Он добавил, что организация продолжает оказывать подобную поддержку оставшимся в Афганистане лицам.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий выделение $7 млрд для помощи афганским беженцам.