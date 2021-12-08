Москва, 9 декабря, 2021, 02:00 — ИА Регнум. Киев попросил дополнительные 24 часа, чтобы дать ответ на предложения Луганской и Донецкой Народных Республик по укреплению режима прекращения огня в Донбассе, заявил полномочный представитель президента России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по итогам заседания.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Представители Украины в течение восьмичасовых переговоров не смогли дать окончательный ответ на инициативу Донбасса», — заявил он.

Грызлов добавил, что Киев запросил дать им дополнительные сутки для подготовки предложений по инициативе ДНР и ЛНР. Также украинская сторона заявила о неготовности вернуться к соблюдению режима по предотвращению эскалации в Донбассе, принятого 22 июля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, также Борис Грызлов заявил, что Киев продолжает игнорировать согласование с ЛНР и ДНР будущего статуса Донбасса. По его словам, это срывает весь прогресс в мирном урегулировании.