Вашингтон, 9 декабря, 2021, 00:21 — ИА Регнум. Видеосаммит президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена, который состоялся 7 декабря, стал темой телефонных переговоров госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе Госдепартамента США

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь Украине

Кроме того, участники беседы обсудили возможные шаги НАТО по ситуации с Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Энтони Блинкен в ходе разговора с главой Европейского совета Шарлем Мишелем поднял вопрос Украины и «действий России» у своих границ.