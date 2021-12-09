Москва, 9 декабря, 2021, 07:20 — ИА Регнум. Объем выплат предприятиям Москвы, предоставляемых для соблюдения мер профилактики распространения коронавируса и обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты, превысил 330 млн рублей. Об этом 9 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Заявки на участие в программе принимались с 1 сентября по 15 ноября. Воспользоваться этой мерой поддержки вправе были компании сферы услуг, которые сообщили о вакцинации как минимум 60% своих сотрудников до 15 августа через личный кабинет на портале mos.ru.

Размер выплат составил 15 тыс. рублей на компанию и дополнительно по 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника. Индивидуальным предпринимателям без персонала выплачивают по 21,5 тысячи рублей.

«По этой программе одобрено 3,1 тысячи заявок. Общая сумма выплат по ним превысит 332 миллиона рублей. Большинство заявок — примерно 60% — поступило от предприятий общественного питания. Также поддержку получат организации и ИП, работающие в сфере культуры, спорта, бытовых услуг и других направлениях», — сообщила Сергунина.