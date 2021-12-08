Вена, 8 декабря, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Научные данные и статистика говорят о том, что отказа от нефти и газа не следует ожидать в ближайшие десятилетия, к 2045 году они продолжат составлять более половины всех используемых в мире энергоносителей. Об этом заявил 8 декабря генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

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«Некоторые считают, что нефтяной и газовый секторы не должны быть частью будущего энергетики, а должны остаться в истории. В будущем, по их мнению, должны преобладать возобновляемые источники энергии и электрический транспорт. Но ни наука, ни статистика не указывают на это», — отметил Баркиндо в видеообращении к участникам 23-го Мирового нефтяного конгресса, который проходит 6−9 декабря в амиериканском Хьюстоне.

Генеральный секретарь ОПЕК отметил, что, по прогнозам организации, к 2045 году нефть и газ будут покрывать более 50% мировых потребностей в энергетике. В том числе нефть будет обеспечивать около 28% потребностей, а газ — более 24%.