Рим, 8 декабря, 2021, 22:54 — ИА Регнум. Итальянское профсоюзное объединение Cisl предлагает провести 18 декабря, в субботу, общенациональную протестную манифестацию, сообщили руководители организации в среду, 8 декабря.

Kookay Рим

Ранее руководители другого профсоюза — Cgil предложили провести 16 декабря, в рабочий день (четверг), первую за семь лет однодневную общенациональную забастовку, однако представители других рабочих организаций полагают проведение такой акции чрезмерным.

В Cgil недовольны проектами бюджета и налоговой реформы на 2022 год, руководители профсоюза отмечают, что, снижая налоги тем, кто зарабатывает более 75 тысяч евро в год, правящая коалиция не уделяет должного внимания большинству трудящихся граждан.