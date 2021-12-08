Вашингтон, 8 декабря, 2021, 23:02 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки 8 декабря опубликовали новые санкционные списки, в которые были включены Звонко Веселинович и Милан Радойчич, охарактеризованные как лидеры организованной преступности на севере Косово.

Цитата из к/ф «Крестный отец». реж Фрэнсис Коппола. 1972. США Мафия

Как с радостью сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, оба тесно связаны с правящей партией Сербии — Сербской прогрессивной партией Александра Вучича, несмотря на то, что Вучич отрицает связи с ними. Оба причастны к громким особо тяжким преступлениям.

Звонко Веселинович в 2003 году был арестован в сербской Рашке с тремя килограммами героина, в 2004 обвинялся в убийстве Славиши Максимовича, а в 2005 в краже автомобиля в Северной Митровице. Веселиновича считают организатором протестов и строительства баррикад на севере Косово в 2011 году.

Веселиновича и Радойчича обвиняют в краже нескольких десятков грузовиков, их совместное состояние оценивается в 63 млн евро. Совместно они владеют крупной железнодорожной сербской компанией «Inkop».

Брат Александра Вучича Андрей Вучич в 2015 году сфотографировался с Веселиновичем в ресторане «Salash 137» в Копанионике.