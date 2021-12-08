Лиссабон, 8 декабря, 2021, 22:17 — ИА Регнум. 8 декабря в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу Да Луж» португальская «Бенфика» сыграет с киевским «Динамо». Матч шестого тура группы E Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 начнется в 23:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы команд:

«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Ян Вертонген, Николас Отаменди, Андре Альмейда, Жилберто Мораеш, Алехандро Гримальдо, Пицци, Юлиан Вайгль, Жоау Мариу, Рафа Силва, Роман Яремчук.

«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тымчик, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Виктор Цыганков, Денис Гармаш.

Бригада арбитров (Германия): Дениз Айтекин | Кристиан Диц | Маркус Зинн.

Последний матч двух этих команд, проходивший в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский», завершился со счетом 0:0.

В случае победы «Бенфика» сможет выйти в плей-офф Лиги чемпионов, если «Барселоне» не удастся в параллельном матче обыграть мюнхенскую «Баварию».