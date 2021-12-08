Манчестер, Великобритания, , 22:08 — REGNUM 36-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии по футболу не попал в заявку на матч заключительного шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 с «Янг Бойз». Об этом сообщили на официальном сайте «манкунианцев».

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Дин Хендерсон, Эрик Байи, Аарон Ван-Биссака, Люк Шоу, Неманья Матич, Донни ван де Бек, Джесси Лингард, Хуан Мата, Мейсон Гринвуд, Энтони Эланга, Амад Траоре.

«Янг Бойз»: Гийом Фэвр, Мохамед Али Камара, Жордан Лефорт, Квентин Масейрас, Фабиан Лустенбергер, Элиа Мешак, Муми Нгамале, Мишель Абишер, Фабиан Ридер, Теозон Сьебатшо, Кристофер Мартинс Перейра.

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23:00 по московскому времени. На матч назначена французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастеьном. Ассистенты главного судьи — Хишам Закрани и Орельен Бертомье.

После пяти туров «Манчестер Юнайтед», одержав три победы и набрав 10 очков, обеспечил себе участие в плей-офф еврокубка. «Янг Бойз» с четырьмя очками занимает последнее место в турнирной таблице группы F.