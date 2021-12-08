Мюнхен, Германия, , 22:01 — REGNUM Сегодня, 8 декабря, в Мюнхене (Германия) на стадионе «Альянц Арена» «Бавария» в центральном матче заключительного шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 примет каталонскую «Барселону». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Главный тренер «Барселоны» Хави Doha Stadium Plus Qatar

На матч назначена румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. Ассистенты главного судьи — Мирча Григориу и Себастьян Георге.

Стартовые составы команд:

«Бавария»: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Никлас Зюле, Дайо Упамекано, Альфонсо Дэвис, Корентен Толиссо, Джамал Мусиала, Лерой Сане, Кингсли Коман, Томас Мюллер, Роберт Левандовски.

Главный тренер: Юлиан Нагельсман.

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Рональд Араухо, Клеман Лангле, Хорди Альба, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Гави, Усман Дембеле, Мемфис Депай, Сержиньо Дест.

Главный тренер: Хави.

Если «Барселона» не сможет одержать победу, то рискует впервые в истории XXI века не выйти в плей-офф Лиги чемпионов. На данный момент команда Хави с семью очками занимает вторую строчку в турнирной таблице группы E. Позицией ниже идет «Бенфика», которой сегодня предстоит сыграть с киевским «Динамо».