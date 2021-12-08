Москва, 8 декабря, 2021, 21:08 — ИА Регнум. В России готовится государственная программа, направленная на поддержку научной деятельности, заявил 8 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе общения с участниками Конгресса молодых ученых.

Советский плакат Наука

По словам главы российского государства, нужны усилия «чтобы вот этот темп, этот толчок, инерция сохранялась на будущее от этого толчка в повышении интереса к исследовательской деятельности».

«На ближайшие годы, может быть, на 10 лет вперед, постараемся выработать такую программу, которая способствовала бы поддержанию интереса к научной деятельности», — сказал Путин.

Он уточнил, что в ближайшее время состоится совместное заседание Госсовета и президентского совета по науке.

«Кстати говоря, эта встреча сегодняшняя для меня имеет и практическое значение, потому что совсем скоро у нас должно состояться совместное заседание Совета по науке при президенте и Госсовета», — отметил российский президент.