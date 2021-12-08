Бухарест, 8 декабря, 2021, 20:51 — ИА Регнум. Группа неизвестных лиц напала на баржу, находящуюся на Дунайском рейде, и похитила из ее баков около шести тонн дизельного топлива. Об этом 8 декабря сообщил бухарестский телеканал Digi24.

Макс Слефогт. Пираты. 1914

Инцидент произошел в ночь на 8 декабря в районе порта Дервент (Восточная Румыния). Предполагается, что злоумышленники подобрались к барже на моторной лодке с укрепленной цистерной и, угрожая экипажу физической расправой, перекачали на свой борт большую часть содержимого топливных отсеков судна.

Преступникам удалось скрыться. Расследованием обстоятельств происшествия занимается прокуратура Дервента.

Как утверждают эксперты, речь в данном случае идет о действиях так называемых речных пиратов. По некоторым данным, в румынской акватории Дуная действуют до десяти преступных группировок, занимающихся грабежами проходящих по реке торговых судов.