Манчестер, Великобритания, , 20:39 — REGNUM 22-летний атакующий полузащитник мадридского «Атлетико» и национальной сборной Португалии по футболу Жоау Фелиш может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. На футболиста, как сообщает издание Marca, претендует «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Жоау Фелиш принял участие в двенадцати матчах за «Атлетико» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Жоау Фелиш намерен покинуть мадридский клуб в следующее летнее трансферное окно.

Фелиш перешел в «Атлетико» 3 июля 2019 года из «Бенфики» за 127 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста с «матрасниками» рассчитано до 30 июня 2026 года.