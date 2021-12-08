Касабланка, Марокко, 8 декабря, 2021, 20:51 — ИА Регнум. Четыре профессора Университета Хасана I в городе Сеттат, находящемся вблизи Касабланки в Марокко, предстали перед судом по обвинению в сексуальном шантаже студенток в обмен на хорошие оценки. Об этом пишет танзанийская газета Mtanzania.

Udo Geisler Марокко

Дело получило общественную огласку после распространения в социальных сетях сообщений сексуального характера, которыми обменивались один из профессоров, привлеченных к ответственности, и его студенты. Преподавателям были предъявлены обвинения в принуждении к действиям сексуального характера, дискриминации по половому признаку и насилии в отношении женщин.

Кроме того, сообщается о пятом профессоре того же учебного заведения, который находится под арестом по обвинению в нападении, совершенном с применением насилия. В результате этих инцидентов декан факультета права и экономики университета, в котором работали обвиняемые, подал в отставку.

Подобные случаи в Марокко далеко не редкость. В последние годы поступало множество сообщений о сексуальных домогательствах со стороны преподавателей марокканских ВУЗов в отношении своих студентов. Однако последние зачастую умалчивали проблему и не обращались ни в какие инстанции. Марокканцы, как правило, опасаются последствий таких обращений, пытаясь не допустить огласки и порчи репутации своей семьи. Даже если кто-то решается сообщить о случае насилия, жалобы игнорируются.