Аддис-Абеба, 8 декабря, 2021, 20:12 — ИА Регнум. Эфиопия обвинила Соединенные Штаты в распространении ложных заявлений. Об этом пишет новостное агентство Deutsche Welle Swahili.

(сс) John Iglar Флаг Эфиопии

Сообщается, что США и союзные ей западные страны опубликовали совместное заявление, в котором говорится о большом количестве произвольных арестов, совершаемых эфиопскими властями по этническому признаку без проведения расследований.

Биллен Сейюм, пресс-секретарь премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, отметила, что меры, принятые органами безопасности страны, не были нацелены против представителей какого-либо конкретного этноса.

В начале прошлого месяца правительство Эфиопии объявило по всей стране чрезвычайное положение после того, как Народно-освободительная партия Тыграя (НФОТ) объявила о захвате ряда населенных пунктов, среди которых оказались города Десси и Комбольча. С тех пор стали поступать сообщения о нарушении прав человека сотрудниками служб безопасности Эфиопии.

Заявление Соединенных Штатов и их союзников прозвучало через несколько часов после того, как эфиопское правительство объявило о том, что войскам страны удалось отвоевать Десси и Комбольчу.