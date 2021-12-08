Астана, 8 декабря, 2021, 20:12 — ИА Регнум. Казахстан предполагает переформатировать своё пока ещё сохраняющееся экономическое лидерство в Туркестане в политическое. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

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«В регионе необходима некоторая координация, чтобы не допустить скатывания в пока виртуальную и потенциальную конкуренцию между Казахстаном и Узбекистаном. Разговоры о конкуренции между двумя этими странами возникли не на пустом месте. Это историческая традиция. Такая же, как и традиция на всех официальных трибунах, казахских и узбекских, эту конкуренцию горячо, ярко и искренне отрицать. Понятно, что существует разные взгляды на то, кто должен возглавлять регион», — сказал Грозин.

Эксперт, отметил, что в Казахстане болезненно воспринимают успехи узбекской региональной политики за последние годы.

«Казахам, наверное, это больно и обидно. Они ведь привыкли председательствовать в ОБСЕ, фонтанировать разными внешнеполитическими идеями, а к своему имиджу они относятся почти так же, как и к фигуре первого президента Нурсултана Назарбаева. Казахстан, который безусловно является экономическим лидером, очевидно, рассчитывает конвертировать своё, пусть и пошатнувшееся в последнее время, но пока сохраняющееся экономическое лидерство, в некое лидерство политическое», — заявил эксперт.

А без координации этого процесса с Узбекистаном может произойти лобовой конфликт между двух, в принципе, равновеликих по разным параметрам центров силы в регионе, отметил эксперт.

Напомним, что 6 декабря в Нур-Султане была заключена Декларация о союзнических отношениях между Казахстаном и Узбекистаном