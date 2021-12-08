Москва, , 19:32 — REGNUM 28-летний центральный защитник московского ЦСКА и национальной сборной Исландии по футболу Хердур Магнуссон восстановился от травмы, полученной 4 апреля в матче 24-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21 против «Тамбова» (2:1). У исландского спортсмена был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава. 8 декабря главный врач «красно-синих» Эдуард Безуглов сообщил, что футболист приступил к тренировкам в общей группе.

Хёрдур Магнуссон Екатерина Лаут

В прошлом сезоне Магнуссон принял участие в 22-х матчах чемпионата России, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей, а также получил одну желтую и одну красную карточки.

Магнуссон пополнил состав ЦСКА 1 июля 2018 года, перейдя из «Бристоль Сити» за 2,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста сборной Исландии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро. Контракт Магнуссона с московским клубом истекает 30 июня 2022 года.