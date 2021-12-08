Тамбов, 8 декабря, 2021, 19:25 — ИА Регнум. В Тамбовской области 8 декабря подтверждено 211 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 56 тыс. 343 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 53 тыс. 33 пациента, в том числе 273 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 1497 человек. Десять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.