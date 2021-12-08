Сочи, Краснодарский край, 8 декабря, 2021, 19:25 — ИА Регнум. Надёжным поставщиком газа назвал Россию греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис 8 декабря по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Как бы ни менялась ситуация на рынке, больших отклонений от действующего соглашения быть не должно, сказал глава греческого правительства.

Будущее за газом

Отметив, что на встрече с Путиным он обсуждал «ситуацию на энергетическом рынке», Мицотакис сказал:

«Россия на протяжении последних 30 лет является надёжным поставщиком природного газа в Грецию, а Греция в свою очередь является надёжным партнёром».

Напомним, переговоры Путина и Мицотакиса состоялись 8 декабря в Сочи. Журналисты после этой встречи задавали российскому президенту вопросы не только о сегодняшних переговорах, но и о вчерашнем российско-американском саммите.