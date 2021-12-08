Во Владимирской области за сутки выявлены 300 носителей коронавируса
Владимир, 8 декабря, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Во Владимирской области 8 декабря подтверждено 300 новых случаев заражения коронавирусом — на шесть меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Борьба с коронавирусом
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Всего в области были зарегистрированы 74 тыс. 919 носителей вируса.
После выздоровления был выписан 56 тыс. 921 пациент, в том числе 188 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 2754 человека. За последние сутки подтверждено 26 новых летальных случаев.