Нижний Тагил, Свердловская область, 8 декабря, 2021, 19:07 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области три школы перевели на дистанционный режим. Об этом пишут СМИ.

Mos.ru Дистанционное обучение

Информацию подтвердили журналистам в мэрии. Причиной стала заболеваемость ОРВИ. Дистанционка продлится примерно до конца недели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Также ежедневно в регионе регистрируют десятки новых смертей от COVID-19.