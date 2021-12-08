Алма-Ата, Казахстан, 8 декабря, 2021, 18:57 — ИА Регнум. В Казахстане 8 декабря пророссийский блогер и публицист Ермек Тайчибеков был приговорён к четырём годам лишения свободы. Решение принял Ауэзовский суд г. Алма-Аты.

Цитата из видео. youtube.com Ермек Тайчибеков

Тайчибеков обвинялся в «распространении заведомо ложной информации». Учитывая его предыдущий приговор за «разжигание межнациональной розни», публицист проведёт в тюрьме в общей сложности десять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Тайчибеков, являясь убеждённым сторонником объединения Казахстана с Россией, обращался за гражданством РФ, но ему было отказано из-за ранее полученной судимости. Парадокс данной ситуации заключается в том, что судимость публициста была связана с его пророссийской деятельностью.