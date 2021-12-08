Волгоград, 8 декабря, 2021, 18:44 — ИА Регнум. В Вологодской области план по иммунизации населения от коронавирусной инфекции выполнен на 72,5%, вакцинировано более 523,5 тысячи человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

NIAID Вакцинация

«Спад числа заболевших и соответственно количества вызовов врачей на дом, обращений по поводу коронавируса и других простудных заболеваний наблюдаем, в том числе и из-за длительной прививочной кампании. Ежедневно мы делаем 200−300 прививок. У нас в поликлинике в наличии весь спектр вакцин», — прокомментировала главврач вологодской поликлиники №2 Ирина Соколова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области за последние сутки выявили 360 случаев COVID-19, 15 ковид-пациентов скончались.