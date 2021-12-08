Москва, 8 декабря, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 декабря составило 1 трлн 917 млрд рублей или 80,3% от плановых бюджетных назначений. Такую предварительную оценку приводит пресс-служба Минфина России.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов РФ

Согласно данным ведомства, лидируют по исполнению расходов за 11 месяцев национальные проекты «Демография» — 91,9% от годового плана, «Здравоохранение» — 86,9%, «Наука и университеты» — 86,6%, «Безопасные качественные дороги» — 85,4%, «Жильё и городская среда» — 83,1%.

Исполнение расходов по нацпроекту «Культура» составляет 80,3%, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 79%, «Производительность труда» — 75,6%, «Международная кооперация и экспорт» — на 74,8%, «Образование» — 60%.

Расходы по транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры исполнены на 76,5%.

Самое низкое исполнение расходов отмечено по национальным проектам «Туризм и индустрия гостеприимства» — 50,8%, «Цифровая экономика» — 54,2%, «Экология» — 56,4%.