Сочи, Краснодарский край, 8 декабря, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Вопрос «расширении НАТО на восток, в том числе за счёт Украины», обсуждался в беседе с американским президентом Джо Байденом, сообщил 8 декабря журналистам президент РФ Владимир Путин. Главы государств говорили на «очень чувствительную» для России тему.

Crossed-flag-pins.com Украина — НАТО

Владимир Путин «Это один из ключевых вопросов обеспечения безопасности России на среднесрочную и даже стратегическую перспективу. Мы об этом говорим постоянно, публично, предупреждаем наших партнёров, что это неприемлемо».

Российский президент добавил, что у любой страны есть свои способы обеспечения безопасности, но при этом эта страна, о какой бы ни шла речь, не должна подрывать интересов других сторон, «не подрывать их безопасность». Он сравнил этот феномен с проявлением свободы слова, которая не должна лишать свободы других людей.