Вашингтон, 8 декабря, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило свой прогноз по росту мирового ВВП в 2021 году с прежних 6% до 5,7%. Об этом говорится в опубликованном 8 декабря пресс-релизе агентства.

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Прогноз роста мировой экономики на 2022 год также понижен — с 4,4% до 4,2%, в 2023 году ожидается снижение показателя до 3%.

Прогноз роста ВВП США по итогам 2021 года понижен с 6,2% до 5,7%, в 2022 году — с 3,9% до 3,7%, в 2023 году прогнозируется рост на 1,9%.

Рост ВВП стран еврозоны в 2021 году ожидается на уровне 5%, а не 5,2%, как прогнозировалось ранее, в 2022 году он должен составить 4,5%, в 2023 году — на 2,2%.

Прогноз по росту ВВП Китая в 2021 году снижен с 8,1% до 8%, в 2022 году — с 5,2% до 4,8%, в 2023 году показатель ожидается на уровне 5,3%.