Женева, Швейцария, 8 декабря, 2021, 17:22 — ИА Регнум. В мире за последнюю неделю смертность от последствий заражения коронавирусом COVID-19 выросла почти на 10%, сообщает еженедельный эпидемиологический бюллетень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованный 8 декабря.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

При этом отмечено, что темпы распространения эпидемии почти не изменились.

Согласно данных ВОЗ, за период с 29 ноября по 5 декабря было зафиксировано около 4,1 млн новых случаев заражения коронавирусом. Самый большой рост числа заражений, на 79%, снова был зафиксирован в Африке. На 21% этот показатель вырос в Америке. В остальных регионах мира он снизился или практически не изменился.

Число смертей от последствий заражения увеличилось на 10% по сравнению с показателями предыдущей недели. Самый сильный рост смертности был зафиксирован в Юго-Восточной Азии и в Америке.

Всего за прошедшую неделю в мире было зафиксировано около 52,6 тыс. смертей, отнесённых к COVID-19.