Астана, 8 декабря, 2021, 17:09 — ИА Регнум. В подписанной между Казахстаном и Узбекистаном декларации о союзнических отношениях превалирует экономическая, а не политическая составляющая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев

«Первичны здесь сугубо практические соображения, а не какая-то геополитика. И для Шавката Мирзиёева, и для Касыма-Жомарта Токаева важно сейчас сохранить тенденции слабенького, обозначившегося по итогам года, постпандемийного возрождения экономики. В подписанной между странами декларации половина пунктов про экономику, и в отличие от остальных тезисов, которые касаются партнёрства в рамках регионального сотрудничества, безопасности, гуманитарного партнёрства, экономическая часть производит впечатление более проработанной и более детализированной», — сказал эксперт.

Напомним, что 6 декабря в Нур-Султане президентами Казахстана и Узбекистана была подписана совместная Декларация о союзнических отношениях между двумя государствами.