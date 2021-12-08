Сыктывкар, 8 декабря, 2021, 16:57 — ИА Регнум. В Коми за всю кампанию по иммунизации населения от ковида был только один внештатный случай — у одного из привитых препаратом «Спутник V» произошел отёк Квинке. Об этом в ходе прямой линии в соцсети «Вконтакте» сообщила доцент кафедры терапии мединститута Сыктывкарского госуниверситета Елена Ильиных.

WikiImages Вакцинация

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По ее словам, наиболее частый побочный эффект от вакцин — повышение температуры тела. Примерно 10% пациентов жалуются на повышение до 39 градусов. Некоторые жители республики отмечают после прививки боли в суставах, мышцах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми вакцинацию от ковида прошли свыше 370 тысяч человек.