Элиста, 8 декабря, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Ещё 19 жителей Калмыкии получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает региональный оперштаб 8 декабря. Это на один случай заражения меньше, чем накануне.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно оперативным данным, с начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 33 637 жителей Калмыкии. Выписаны с выздоровлением 32 032 пациента.

Днём ранее число пациентов с COVID-19, которым потребовалось стационарное лечение, составило 255 человек. Состояние 23 человек оставалось тяжёлым.