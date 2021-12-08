Москва, 8 декабря, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Россия принимает меры в отношении «ползучей» угрозы, которая наблюдается возле её границ, заявил 8 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Заявление опубликовано 8 декабря «Пятым каналом».

Пресс-секретарь президента пояснил, что в число таких угроз входит блок НАТО, постепенно захватывающий Украину, а также появление у границ России новых войск США.

«Россия принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется возле ее границ. Мы видим, как НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя — для России это «красная линия». Все, что делает Россия, делается в рамках территории РФ. Это американские солдаты приезжают сюда», — сказал Песков.