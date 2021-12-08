Мурманск, 8 декабря, 2021, 16:07 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявили 162 новых случая заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 88 134, сообщает оперштаб.

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Среди новых заболевших — 80 мурманчан, 20 жителей Кандалакшского района, 15 жителей Североморска. Всего на лечении с инфекцией 16 106 находятся северян.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 30 752 человек.