Анкара, 8 декабря, 2021, 15:59 — ИА Регнум. С предложением о посредничестве Турции между Россией и Украиной для «деэскалации напряженности» вновь выступил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил об этом 8 декабря журналистам во время своего возвращения из Катара, его слова приводит издание Sabah.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

По словам турецкого президента, Анкара продолжает наблюдать за событиями и на Украине, и возле нее.

«Мы хотим, чтобы напряженность между РФ и Украиной не возрастала, а в регионе сохранялась стабильность. Мы готовы оказать нашу поддержку для деэскалации напряженности, которая обострилась в последние недели, и наладить диалог. С согласия обеих сторон мы можем предложить содействие, посредничество или поддержку в любом желаемом формате», — сказал он.

Кроме того, Эрдоган отметил, что турецкая сторона выражает готовность пойти на такой шаг «ради мира в этом регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября турецкий президент Тайип Эрдоган уже высказывал аналогичное предложение.