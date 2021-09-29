Тюмень, 8 декабря, 2021, 15:55 — ИА Регнум. В Тюменской области в связи с заболеваемостью COVID-19 в 53 детских садах закрыто 86 групп. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

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В том числе, в 28 детских садах Тюмени закрыто 54 группы. На карантине находятся 1775 дошкольников, из них заболели 79 детей и 11 сотрудников детсадов.

Кроме того, в связи с заболеваемостью COVID-19 в Тюменской области закрыто 16 классов в 14 школах, из них в Тюмени девять классов в семь школах. Классы посещали 414 детей, заболели 32 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Тюменской области на 8 декабря подтвердили 83 350 случаев заражения коронавирусом, вылечились 65 058 тюменцев, скончались почти три тысячи человек.