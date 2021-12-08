Каракас, 8 декабря, 2021, 20:09 — ИА Регнум. ЮНЕСКО положительно оценила документ, подготовленный правительством Венесуэлы совместно с общинами Арагуа, Миранда, Карабобо, Ла-Гуайра, Яракуй для признания фестиваля барабанов Сан-Хуана (Tambores de San Juan) нематериальным культурным наследием человечества. Об этом сообщил министр культуры Венесуэлы Эрнесто Вильегас 7 декабря в Twitter.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Праздничные барабаны

«Процесс, начатый с поручения президента Николаса Мадуро, вот-вот принесет плоды. Соответствующий документ, составленный совместно с сообществами из различных штатов Венесуэлы, уже получил положительную оценку ЮНЕСКО. Через несколько дней барабаны должны загрохотать», — заявил Вильгеас в соцсетях.

Фестиваль Сан-Хуана — религиозный культурный праздник, который ежегодно отмечается 24 июня в Венесуэле. Участники исполняют традиционные песни малембе и проносят через город фигуру святого. Обязательным элементом праздника является незатихающий барабанный бой.