Джакарта, 8 декабря, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Четверо афганских беженцев в Индонезии зашили себе рты в знак протеста, сообщает CNN Indonesia.

Hashoo Foundation USA Афганские беженцы

Беженцы требуют ясности от международных организаций после многих лет пребывания в Индонезии.

«Четыре беженца зашили себе рты несколько дней назад в Пеканбару после десятков дней демонстраций, потому что они не получили ответа от УВКБ ООН», — заявил один из афганских беженцев в Индонезии.

Четверо беженцев застряли в Индонезии с 2012 года. Прошло десять лет, а УВКБ ООН и Международная организация мигрантов не отправили беженцев в третью страну.

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