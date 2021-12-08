Лондон, 8 декабря, 2021, 15:34 — ИА Регнум. С призывом отказаться от «стратегической зависимости» Европы от российского газа выступила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Она заявила об этом 8 декабря в ходе своего выступления в Королевском институте международных отношений (Чатэм-хаус).

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«ЕС опирается на Россию, получая от нее 40% газа. И в некоторых странах у России есть полная монополия на поставки», — приводит ее слова ТАСС.

Также Трасс указала, что в случае, если Москве удастся «добиться своего», Европа будет все больше зависеть от российского газа.

«Мы должны прекратить эту стратегическую зависимость — будь она от энергетики, инвестиций или технологий. Мы должны предоставить альтернативу», — пояснила глава МИД Британии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время торгов на бирже цена на газ в Европе поднялась выше $1200 за тысячу кубометров.