Курган, 8 декабря, 2021, 15:25 — ИА Регнум. В Курганской области количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 913 человек. Об этом 8 декабря сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее число скончавшихся составляло 908 — на пять человек меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Курганской области на 8 декабря подтвердили 46 812 случаев заражения коронавирусом, вылечились 37 085 курганцев.