Лондон, 8 декабря, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Во время торгов на бирже цена на газ в Европе вновь поднялась выше $1200 за тысячу кубометров. Это 8 декабря следует из данных лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По информации торговой площадки, в ходе торгов стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1225,6 за тысячу кубометров.

Вместе с тем, общий рост цена на газ в Европе с начала торгов на данный момент составил почти 9%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе открытия биржевых торгов цена на газ в Европе преодолела отметку в $1150 за тысячу кубометров.