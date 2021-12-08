Ульяновск, 8 декабря, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В Ульяновской области за последние сутки число вылечившихся от ковида более чем вдвое превысило количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Такие данные публикует федеральный оперштаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 8 декабря, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 114 086 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 311.

Победили болезнь 107 744 человек, что составляет 94,44% от числа лабораторно подтверждённых случаев заражения. Из них за последние сутки вылечились 670 пациентов.

Напомним, что в Ульяновской области жертвами пандемии стали 3485 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Ульяновской области разработают дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса — стимулирующие и компенсационные. При этом обязательным условием для МСП «станет отсутствие зафиксированных нарушений в части соблюдения ограничительных мер».