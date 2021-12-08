Салехард, 8 декабря, 2021, 14:37 — ИА Регнум. На Ямале количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 890 человек. Об этом 8 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

Сутками ранее число скончавшихся от ковида в ЯНАО составляло 886 — на четыре человека меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в ЯНАО на 8 декабря подтвердили 59 484 случая заражения коронавирусом, вылечились 53 402 человека.