Ульяновский губернатор предложил новые меры поддержки бизнеса
Ульяновск, 8 декабря, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских на XIII бизнес-форуме «Деловой климат в России» предложил новые меры поддержки для предпринимателей региона. Они разделены на «два блока» — стимулирующие и компенсационные, сообщает глава региона на своей странице в «Фейсбуке».
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Губернатор в ходе выступления на форуме особое внимание уделил государственной поддержки бизнеса. По его словам, от «безусловныхмер» в виде льгот, которые использовались ранее, нужно переходить «к политике государственных стимулирующих мер». Глава региона подчеркнул, что такой подход поддержало общественное объединение предпринимателей «Опора России», что важно для Ульяновской области.
В своём выступлении он выделил «два крупных блока» в рамках предлагаемых новых мер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП): стимулирующие и компенсационные меры.
Стимулирующие меры поддержки он оценил как «государственные инвестиции в бизнес», на что в ближайшее время будет выделено, как минимум, 200 млн рублей. Речь идёт о поддержке занятости, легализации труда и зарплаты, обновлении фондов, росте производительности, инвестиционных вложениях.
Губернатор отметил, что в 2022 году МСП смогут получать субсидии (трёхкратный МРОТ) на вновь созданные рабочие места, до 70% им будут компенсировать взнос по лизингу оборудования (не более 2 млн рублей), выдавать займы по 3% на закупку оборудования и спецтехники. Также правительство расширит для предпринимателей возможности применения инвестиционного вычета по налогу на прибыль.
Расходы на компенсационные меры оценили в 50 млн рублей. Они включают поддержку субъектов МСП тех видов экономической деятельности, на которые будут устанавливаться областные ограничения. Планируется возмещать 50% расходов на коммунальные платежи и аренду за период действия ограничений. Данная норма станет обязательной.
Документы, предусматривающие введение новых мер поддержки бизнеса, будут разработаны в декабре 2021 года.