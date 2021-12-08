Омск, 8 декабря, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки выявлено 574 носителя коронавируса, в том числе 510 человек лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 декабря в региональном министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным федерального оперштаба, за весь период пандемии в Омской области подтверждено 119 187 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших в регионе — 95 911 человек (+824 за сутки).

Жертвами COVID-19 в Омской области стали ещё 13 человек. С начала пандемии скончались 2924 омича с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в регионе выявили 572 носителя коронавируса, выздоровели 825 человек, скончались 11 ковид-пациентов.