Ульяновск, 8 декабря, 2021, 14:09 — ИА Регнум. В Ульяновской области растёт число жертв пандемии. Очередные летальные исходы зарегистрированы за последние сутки. Это следует из сведений оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 8 декабря, в Ульяновской области от осложнений, вызванных после заражения коронавирусом, скончались 3485 жителей. В том числе двое суток подряд умирают по 12 ковидных больных.

Всего за последний месяц, с 9 ноября по 7 декабря, в Ульяновской области каждые сутки умирали не менее четырёх пациентов с коронавирусом.

Отметим, что зачастую тяжело протекает ковид у лиц, имеющих хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистой системы и больных диабетом.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в Ульяновске после ремонта возобновила работу ПЦР-лаборатория в клинической больнице имени святого апостола Андрея Первозванного.