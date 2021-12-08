Ижевск, 8 декабря, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В Удмуртии 8 декабря временно ограничили движение междугородних автобусов в связи с плохой погодой. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

74.mchs.gov.ru Метель

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Ограничение продлится до улучшения погодных условий.

Уточняется, что на дороги федерального и регионального значения выведены дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы.

Управление призывает жителей республики не выезжать за пределы населенных пунктов без острой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии 8 декабря в связи с метелью временно закрыто движение междугородних автобусов. Аналогичное ограничение действует в Ульяновской области.

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