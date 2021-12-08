Москва, 8 декабря, 2021, 13:50 — ИА Регнум. У России будут стремиться забрать не только Курильские острова, но и всё, что можно. Об этом 8 декабря заявил председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса Юрий Крупнов в рамках работы круглого стола «Нужен ли России мирный договор с Японией ценой Курил? К 65-летию восстановления советско-японских дипломатических отношений», прошедшего в пресс-центре REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Юрий Крупнов

«На мой взгляд, через 76 лет после подписания капитуляции обсуждать вопрос мирного договора — это абсурд. Это очевидный факт, но он вопиющим образом фигурирует как чуть ли не самый главный вопрос ныне действующей внешней политики, — сказал Крупнов. — Вопрос стоит — не цена Курил. Вопрос стоит в том, будет ли Россия существовать или нет. Ситуация заключается в том, что уже в 2019 году было принято заявление Европарламента: СССР вместо главной жертвы во Второй мировой войне выставляется как агрессор и партнер Германии. Еще несколько лет, и у нас не только Курилы заберут, но и выгонят из Совета безопасности ООН (или расширят его). И будут все писать, что войну начали Гитлер и Сталин».

Как заявил Крупнов, у России хотят отобрать всё, что можно, и «встанет вопрос и про Калининград, и про все остальное».

«Между тем всё началось с фамилии Мусякодзи, который в 1936 году подписал [Антикоминтерновский] пакт между Японией и Германией, которые и выступили двумя очагами агрессии. Два государства заявили о том, что они агрессивным путем будут пересматривать ситуации в мире. Эту фамилию должны выучить в МИД РФ. И меня удивляет, что наше руководство упускает эту фундаментальную рамку», — сказал Крупнов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что российская дипломатия оказалась бессильна заставить Японию признать итоги Второй мировой войны.