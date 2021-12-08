Онлайн: «80 лет Московской битве: исторический подвиг и современность»
Москва, 8 декабря, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM начался круглый стол на тему «80 лет Московской битве: исторический подвиг и современность». Тема Великой Отечественной войны как решающего фронта Второй мировой войны по-прежнему находится в центре внимания известных российских ученых и экспертов не только в связи с юбилеем трагических событий 1941 года, наполненных мужеством и героизмом защитников Отечества, но и по причине настойчивых попыток геополитических противников России переписать историю и пересмотреть историю войны и послевоенный миропорядок.
Иван Шилов ИА REGNUM
«80 лет Московской битве: исторический подвиг и современность»
Приглашаем присоединиться к просмотру.
В круглом столе примут участие:
- Модест Алексеевич Колеров — к.и.н., главный редактор ИА REGNUM;
- Кошкин Анатолий Аркадьевич — д.и.н., политический обозреватель ИА REGNUM, председатель Научного совета РВИО;
- Назаров Олег Геннадьевич — д.и.н., обозреватель журнала «Историк»;
- Шишкин Игорь Сергеевич — к.п.н., руководитель рабочей группы Института стран СНГ по противодействию искажению истории;
- Демурин Михаил Васильевич — политический обозреватель ИА REGNUM;
- Павленко Владимир Борисович — д.п.н., политический обозреватель ИА REGNUM;
- Литвиненко Владимир Аркадьевич — к.ф.н., доцент кафедры истории Института социально-гуманитарного образования МПГУ.