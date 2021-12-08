Москва, , 13:41 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, расширяющий полномочия сотрудников полиции, они смогут блокировать дома, вскрывать автомобили и осуществлять досмотр, новые полномочия повысят качество работы, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Новеллы дадут возможность повысить качество работы правоохранительных органов в целом, включая их эффективность и оперативность», — отметил депутат Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия»).

Он также обратил внимание на то, что с расширением полномочий, ответственности не отменяется.

«Ответственность сотрудников полиции никто не отменял, в том числе материальную и уголовную. Если сотрудник полиции нарушит закон, то он будет и возмещать ущерб, причиненный нашим гражданам и организациям, и будет нести соответствующую ответственность, в том числе уголовную ответственность», — сказал Выборный.

В частности, законом разрешается полицейским вскрывать автомобили, если нужно спасти чью-то жизнь, предотвратить преступление, изъять оружие или наркотики, проверить сообщение об угрозе террористического акта или установить обстоятельства несчастного случая. Кроме того, на такой шаг полиция сможет пойти при массовых беспорядках или ЧС, если вскрытие понадобится для обеспечения общественной безопасности.

Уточнено и положение, регулирующее право силовиков проникать в квартиры, жилые дома, здания, на земельные участки и территории.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума приняла закон о новых полномочиях полиции