Саратов, 8 декабря, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Жителей Саратовской области предупреждают об ухудшении погодных условий 9 декабря. По прогнозам синоптиков, сохранится туман видимостью 500 метров и менее, на дорогах гололедица.

Туман

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Ночью 9 декабря в регионе местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Сохранится туман видимостью 500 м и менее, гололед, изморось. Ночью и утром вероятны порывы ветра до 15 м/с. Температура воздуха составит +1…—4 °C. На дорогах гололедица.

Днем также обещают мокрый снег и морось. Местами возможны туман, гололед, изморось. Ветер стихнет до 14 м/с, потеплеет до —2…+3 °C. На дорогах гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 8 декабря в Самарской области ожидается мокрый снег, туман, изморозь и гололед.

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