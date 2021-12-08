Тюмень, 8 декабря, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Тюменской области количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 2998 человек. Об этом 8 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее число скончавшихся составляло 2972 — на 26 человек меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Тюменской области на 8 декабря подтвердили 83 350 случаев заражения коронавирусом, вылечились 65 058 тюменцев.